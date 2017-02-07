Правительство предложило увеличить штрафы за непропуск пешеходов на переходах

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму поправки об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Законопроектом предлагается установить административный штраф в размере от 1500 до 2500 руб. за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, говорится на сайте правительства.

Повышение штрафов необходимо в связи с «высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах».

В настоящий момент штраф за непропуск пешехода составляет 1500 руб.