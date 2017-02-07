В Кремле готовы терпеливо ждать извинений журналиста Fox News в 2023 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дождутся в 2023 г. извинений от журналиста телеканала Fox News, обвинившего российского лидера Владимира Путина в убийстве.

«У нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 2023 г. и вернемся к нему с этим вопросом», – пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Он также заверил, что произошедшее не повлечет за собой каких-либо санкций в отношении телеканала, хотя в Кремле и не разделяют подходов к журналистской этике телекомпании Fox News.

На просьбу пояснить, почему для Кремля слова журналиста Fox News, назвавшего президента РФ «убийцей», не являются инцидентом, Песков отметил: «Мы не склонны это преувеличивать и что-то раздувать. Это, скорее, неловкая ситуация для компании Fox, чем для нас».

Реплика репортера Билла О'Райли прозвучала во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. В ответ на заявление ведущего, что «Путин – убийца», Трамп заметил: «В мире много убийц. Вы думаете, наше государство невинно?» Он признал, что Соединенные Штаты «наделали много ошибок». «Верьте мне, убийц вокруг и так немало», – заявил Трамп.

В Кремле назвали оскорбительной и недопустимой реплику ведущего телеканала Fox News. Песков отметил, что в Москве предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой компании, как Fox News.

Ведущий Билл О'Райли в ответ заявил, что в ближайшее время не намерен извиняться за свои слова. «Я работаю над этими извинениями. Правда, это может занять какое-то время. Я бы предложил проверить это году так в 2023-м», – заявил он в эфире своей программы.