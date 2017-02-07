Назвавший Путина «убийцей» ведущий Fox News «извинится» не раньше 2023 года

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Райли, который в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», в ближайшее время не намерен извиняться за свои слова. Накануне его высказывание сочли оскорбительным в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал не недопустимость подобных высказываний и отметил, что в Москве «предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании».

«Я работаю над этим извинениями. Правда, это может занять какое-то время. Я бы предложил проверить это году так в 2023», - заявил он в эфире своей программы.

О'Рейли интересовался, у Трампа, почему он уважает Путина. Когда президент США заметил, что уважает многих, но не факт, что сможет со всеми поладить, ведущий заявил, что «Путин – убийца». Трамп ответил риторическим вопросом: «В мире много убийц. Вы думаете, наше государство невинно?»