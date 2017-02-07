Меркель и Путин призвали прекратить огонь в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора «высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня» в Донбассе, сообщил сайт Кремля.

В сообщении говорится, что Путин, ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и заявления официального Киева, указал на «попытки украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу» и сорвать реализацию минских договоренностей. «Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате», а затем – продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», - сообщил Кремль.

В минувшие выходные ситуацию в Донбассе обсудили президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп. Они заявили о необходимости прекращения огня и урегулирования конфликта мирным путем. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины могут поддерживать к своей стране интерес только путем военных провокаций.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин объяснил обострение в Донбассе тем, что Киеву не хватает денег, которые приходится «вышибать» из-за рубежа. Президент России сказал, что власть Украины не готова к реализации минских соглашений и ищет любого повода отказаться от них. «На фоне явных неудач в сфере экономической и социальной политики активизировалась оппозиция [на Украине], ее надо заткнуть и мобилизовать вокруг действующего руководства население», - сказал Путин на совместной пресс-конференции в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам российского президента, «эта задача достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта».

1 февраля в Минске члены контактной группы по урегулированию на востоке Украины обсудили ситуацию, возникшую в связи с начавшимся с 29 января обострением обстановки в районе Донецка и Авдеевки. По итогам переговоров принято заявление, в котором члены группы призвали армию Украины и силы самопровозглашенных республик Донбасса к прекращению огня.