Верховный суд Белоруссии подтвердил решение о выдаче российского блогера Азербайджану

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу блогера Александра Лапшина на решение Минского горсуда о его выдаче Азербайджану. Это сообщает «Интерфакс». Выдать его Баку ранее решила Генпрокуратура Белоруссии. Лапшин имеет гражданство России и Израиля. В 2015 г. он посетил Нагорный Карабах без разрешения руководства Азербайджана, после этого Баку объявил его в розыск и в декабре 2016 г. он был задержан в Минске по азербайджанскому запросу. Минский городской суд утвердил решение о его выдаче Баку 26 января 2017 г.

Верховный суд рассматривал жалобу блогера в закрытом режиме, в отсутствие заявителя. С момента оглашения это решение вступает в силу и обжалованию не подлежит.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в январе, что Москва против экстрадиции граждан России в третьи страны.

18 декабря МИД Израиля просил Минск не выдавать Лапшина Азербайджану, не обсудив ситуацию с Израилем. В январе ведомство предложило Баку отказаться от привлечения Лапшина к ответственности в обмен на его письмо с публичными извинениями за посещение Нагорного Карабаха и за критику в адрес президента Ильхама Алиева, сообщало Newsru.co.il со ссылкой на Ha'aretz.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля на большой пресс-конференции потребовал как можно скорее выдать блогера Азербайджану в соответствии с законом. «По закону так: россияне хотят его? - нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, - ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», - цитирует его «Интерфакс». Отпустить задержанного было бы неправильным, считает президент, «потому что так и к нам отнесутся, когда мы будем (просить) кого-нибудь задержать». Оснований для отказа в выдаче задержанного он не видел. По словам Лукашенко, после того, как история с блогером Александром Лапшиным появилась в прессе, он дал поручение МИД связаться с профильными ведомствами в Азербайджане, Израиле и России, чтобы «красиво разойтись, чтобы этот человек не стал заложником». «Такие развязки есть, и если бы Израиль, Азербайджан и Россия договорились, - мы сделали бы, как они решат. Но никто не захотел договариваться», - отметил он (цитата БЕЛТА).