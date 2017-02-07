В Минкомсвязи не собираются переживать о судьбе рунета после доклада «Агоры»

Некоторые данные в докладе международной правозащитной группы «Агора» о ужесточении контроля за рунетом «взяты с потолка», в Минкомсвязи советуют не обращать на это внимания, передает «Интерфакс». Так замминистра связи Алексей Волин прокомментировал заявление правозащитников о росте фактов ограничения свободы интернета в России. «Агора» зафиксировала в 2016 г. 116 103 факта ограничения свободы интернета. Она также отметила рост в полтора раза количества случаев уголовного преследования (с 202 до 298), трехкратное увеличение случаев судебного запрета информации (с 7300 до 24 000), 20-кратный рост случаев ограничения доступа в сеть (с 1721 до 35 019).

«Если говорить по поводу того доклада, на который с утра ссылались, я считаю, что в значительной степени цифра в 100 000 взята с потолка», - сказал замминистра. По его словам, «можно считать фактом ограничения интернета любое недовольство или блокировку порнографического сайта». «У нас даже количество сайтов, которые заблокированы, не превышает несколько тысяч за все время существования возможности практики блокировки сайтов. И это включая детскую порнографию, наркотики, самоубийства», - добавил чиновник.

«Я бы на исследование "Агоры" внимания особенно не обращал и жил бы спокойно. Во всяком случае, мы переживать по поводу того, что они написали, точно не будем», - заключил Волин.

По мнению «Агоры», в России действует фактически военное положение с сильной цензурой и жесткой реакцией на любое несогласие: самая безобидная критика начальства или попытка оспорить действия руководства рассматриваются как вооруженное нападение. Правозащитники отмечают резкий рост в 2016 г. случаев ограничения свободы интернета по всем направлениям. Отчасти он вызван тем, что Роскомнадзор впервые опубликовал полную статистику по решениям о блокировке сайтов за 2016 г., объяснил аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов: до сих пор фиксировались только случаи, которые удавалось отследить правозащитникам. Но присутствует и фактический рост ограничений, приобретающих все более общий характер: под блокировку подпадают уже и сайты магазинов, торгующих сыром и хамоном, в общей сложности в списке Роскомнадзора 22 категории запретной информации.