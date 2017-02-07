Блогер Лапшин во вторник будет экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан

Блогер Александр Лапшин во вторник будет экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс» источники в азербайджанских правоохранительных органах.

Во вторник Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану. Выдать его Баку ранее решила Генпрокуратура Белоруссии. Лапшин имеет гражданство России и Израиля. В 2015 г. он посетил Нагорный Карабах без разрешения руководства Азербайджана, после этого Баку объявил его в розыск - и в декабре 2016 г. он был задержан в Минске по азербайджанскому запросу. Минский городской суд утвердил решение о его выдаче Баку 26 января 2017 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в январе, что Москва против экстрадиции граждан России в третьи страны.