Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве

Самый богатый депутат Госдумы седьмого созыва единоросс Андрей Палкин, чей доход за 2015 г. составил 1,5 млрд руб., подал в арбитражный суд Архангельской области заявление о банкротстве, сообщается в карточке дела. Документы поступили в суд 1 февраля 2017 г.

В настоящее время дело ход не получило, так как заявление Палкина было подано с нарушением процедур. В частности, должник должен направить копии своего заявления конкурсным кредиторам. Палкин должен устранить нарушения до 6 марта 2017 г.

Ранее стало известно, что предприниматель Палкин с доходом в 2015 г. в 1,5 млрд руб. стал самым богатым депутатом новой Думы. Он также владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, а также примерно 200 транспортными средствами, преимущественно строительной техникой. Ему принадлежат восемь компаний, занимающихся строительством дорог и недорогого жилья.