Песков опроверг передачу Курил Японии

Сообщения некоторых японских СМИ о возможности передачи Курильских островов Японии во временное пользование никак не соответствуют действительности, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нам непонятно происхождение этой информации, это никоим образом не соответствует действительности», – передало слова Пескова «РИА Новости».

В начале февраля Россия и Япония договорились провести в марте в Токио первый раунд двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

В декабре 2016 г. на встрече в японском городе Нагато (префектура Ямагути) президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех островах Курильской гряды. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 г.

Совместное хозяйствование на четырех островах, которые в Японии называют Северными территориями, будет вестись в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и прочих областях на основе российского законодательства. Вопрос принадлежности островов на переговорах Путина и Абэ не поднимался, подтвердил тогда Песков.