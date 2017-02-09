Минкультуры дало отзыв на идею об учреждении Дня патриотизма в день введения продэмбарго

В Министерстве культуры считают «заслуживающей внимания» инициативу учредить День патриотизма и отмечать его 6 августа, в день введения продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада. При этом в ведомстве предупреждают, что эта идея должна быть экономически обоснована, поскольку подобные праздники требуют дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

Это следует из ответа первого замминистра культуры Владимира Аристархова на запрос председателя думского комитета по обороне Владимира Шаманова, сообщает ТАСС. Учредить новую памятную дату руководству Госдумы предложил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Он также подготовил соответствующий законопроект. Дума запросила позицию Минкультуры по этому вопросу.

В ответе Аристархова говорится, что этот вопрос «целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук». Первый замминистра также напомнил, что Минфин в отзывах на предложения об установлении новых памятных дат просит финансово-экономическое обоснование таких инициатив. Еще он напомнил, что по Бюджетному кодексу средства на любые новые расходы могут выделяться только с начала очередного финансового года при условии фиксации соответствующих ассигнований в федеральном бюджете либо в текущем финансовом году после внесения изменений в бюджет при наличии источников дополнительных поступлений.

В Кремле нет никакого отношения к этому вопросу, заявил на брифинге 9 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как передает «Интерфакс», он добавил, что «вся эта история не совсем понятна» и рекомендовал обратиться за уточнениями в Минкультуры и Госдуму.

Янсуков считает, что установление этой памятной даты «позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление», цитирует ТАСС ноябрьское обращение. По его мнению, этим указом главы государства «бизнес-патриотам России был дан четкий сигнал о том, что именно на основе их плодотворной деятельности будет строиться экономическое будущее России». И «реализация данной политики позволила за относительно короткий срок обеспечить импортозамещение отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, придала стимул развитию отечественных производств, способствовала увеличению экономической безопасности, а также улучшению уровня и качества жизни граждан нашей страны».