Власти столицы снова снизили прожиточный минимум

Величину прожиточного минимума в Москве за IV квартал 2016 г. предполагается установить на уровне 15 092 руб., что на 215 руб. меньше, чем в III квартале, следует из проекта постановления правительства столицы, размещенного на сайте департамента труда и соцзащиты населения города.

Таким образом, уровень прожиточного минимума москвича будет снижен уже второй квартал подряд. В III квартале прожиточный минимум в расчете на душу населения снизился на 75 руб. по отношению к показателю II квартала. Два года назад - в I квартале 2015 г. - прожиточный минимум составлял 14 300 руб.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в IV квартале составил 17 219 руб. (минус 268 руб.), для московских пенсионеров - 10 715 руб. (минус 108 руб.). Прожиточный минимум для детей предполагается установить в IV квартале на уровне 12 989 руб. - на 209 руб. меньше, чем в III квартале.

Величина прожиточного минимум ежеквартально утверждается правительством Москвы для расчета льгот и назначения выплат на основании данных госстатистики об уровне цен.