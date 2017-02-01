Величина прожиточного минимума в России в IV квартале 2016 года уменьшилась на 2%

Минтруд по материалам Росстата подготовил проект постановления правительства, согласно которому величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 г. уменьшилась. Об этом заявила замруководителя департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России Наталья Антонова.

«По нашим расчетам, на душу населения величина прожиточного минимума в целом по России составила 9691 руб., в том числе для трудоспособного населения - 10 466 руб., для пенсионеров - 8000 руб. ровно и для детей - 9434 руб.», - сказала она.

По ее словам, по сравнению с третьим в IV квартале 2016 г. величина прожиточного минимума сократилась. «На душу населения и для трудоспособного населения уменьшилась на 2%, для пенсионеров - на 1,7% и для детей - на 2,4%», - сказала Антонова.

«Индекс потребительских цен на потребительские товары и услуги, по данным Росстата, за IV квартал составил 101%, то есть цены возросли на 1%», - сказала заместитель руководителя департамента.

Ранее в среду министр труда Максим Топилин заявил, что министерство рассчитывает реализовать программу по приравниванию минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в течение трех лет. Он отметил, что МРОТ должен быть регионализован. Ранее Топилин говорил, что если в регионах, где прожиточный минимум ниже среднего по России, установить МРОТ на этом уровне, в них появятся неконкурентные условия и высокие требования к зарплате.

7 декабря 2016 г. парламентарии одобрили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7800 руб. с 1 июля 2017 г.