Путин объяснил удар по турецким войскам несогласованностью координат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, о чем Владимир Путин говорил с турецким коллегой Эрдоганом после удара ВКС России по турецким военным в Сирии. Причина непреднамеренного удара - «несогласованность координат», сказал Путин.

«Президент Путин информировал участников совещания о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие», - сказал Песков.

Россия и Турция в срочном порядке усовершенствуют механизм согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии, сказал Песков.

Утром 9 февраля ВКС России нанесли удар по турецким военным в Сирии в ходе операции против боевиков ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России). Эта тема обсуждалась на совещании главы российского государства с членами Совета безопасности России. Также этот инцидент по телефону обсудили начальники генштабов России и Турции, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту.

«В ходе разговора Валерий Герасимов (начальник генштаба) также выразил соболезнования своему турецкому коллеге», - сказал Песков. «Министр (обороны Сергей) Шойгу отметил, что в ходе упомянутого разговора начальников генштабов было принято решение экстренно провести совместную работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии», - сказал пресс-секретарь президента.

В оперативном совещании Совбеза РФ приняли участие глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.