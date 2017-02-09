Путин выразил соболезнования Эрдогану после удара российского самолета

Трое военнослужащих ВС Турции погибли, 11 ранены в результате непреднамеренного удара самолета ВКС России по позиции в районе сирийского города Эль-Баб, говорится в сообщении генштаба ВС Турции. Соболезнования выразили президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«9 февраля около 08:40 (время совпадает с московским) в ходе нанесения ударов по целям "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) самолетами ВКС России одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. Трое из них погибли, 11 получили ранения», - цитирует сообщение ТАСС. Инцидент произошел в регионе проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии в районе города Эль-Баб, где против боевиков ИГ действуют объединенные силы турецкой армии и сирийской оппозиции.

«Власти Российской Федерации заявили, что инцидент был непреднамеренным, выразили соболезнования и сожаление из-за случившегося. Расследование инцидента продолжается с обеих сторон», - говорится в заявлении генштаба Турции.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и выразил тому свои соболезнования. «Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб. Условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГ и других экстремистских организаций», - говорится в сообщении Кремля.

«Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих, действовавших в районе г. Эль-Баб, в результате непреднамеренного удара российского самолета. Российские бомбардировщики выполняли боевую задачу по уничтожению в районе г. Эль-Баб позиций боевиков ИГ. Начальники генеральных штабов договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле», - говорится в сообщении Минобороны России.