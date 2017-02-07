Асад приветствует перемены в Сирии и США

Обещания Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании и после инаугурации звучат обещающе для Дамаска, особенно те, которые касаются приоритетности для США борьбы с терроризмом и «Исламским государством» (запрещено в России). Это бельгийским СМИ заявил президент Сирии Башар Асад, его цитирует агентство Sana. Интервью опубликовано после появления слухов о нездоровье сирийского лидера. Он напомнил, что Дамаск именно этого требовал последние шесть лет. Однако он предостерег от преждевременных выводов и ожиданий от новой администрации США. « Может быть, речь пойдет о сотрудничестве США и России. Мы считаем, что это будет позитивом для всех стран мира, в том числе и для Сирии. Но пока что рано делать какие-либо выводы», – сказал он.

Переходя к Европе, он сказал, что многие в регионе считают, что в политическом отношении европейцев не существует: они несамостоятельны и только следуют за хозяином, т. е. за американцами. Получается, что вопрос заключается в том, какую политику поведут США, а Европа последует их примеру. Это же касается и Бельгии, которая входит в ЕС, отметил он. Недавний визит в Сирию бельгийских депутатов, по его оценке, не был визитом друзей: в Сирию ездят не для этого, а для того, чтобы увидеть, что происходит.

Также Асад заявил, что Сирия принадлежит сирийцам. Мир в стране будет зависеть от борьбы с терроризмом, остановки притока боевиков через границы и исключения любых форм их логистической поддержки. Вторым фактором он назвал межсирийский диалог, который должен определить будущее политической системы в стране.

По его словам, если сирийский народ выберет нового президента, у него не будет выбора, кроме как отойти от власти. Без поддержки народа в Сирии, тем более во время войны, ничего нельзя достичь, в войне такая поддержка необходима для восстановления страны. На вопрос, обязательно ли у власти должен быть член семьи Асадов, президент ответил, что, конечно, нет, его семья не владеет страной, страна принадлежит народу, сам он стал президентом по случайности, поскольку институт президентства в Сирии не подразумевает наследования. Он напомнил, что его отец умер, он сам после этого был избран, естественно, безо всякой помощи отца. Пока его отец был президентом, Башар не занимал никаких должностей в структурах власти, тогда как если бы отец хотел сделать его наследником, он нашел бы для него ответственную должность.

На прямой вопрос, будут ли правительственные войска после взятия Алеппо брать город Эль-Баб, к которому они подошли вплотную, Асад прямо не ответил. «Для нас это наша война, мы должны освободить всю территорию от террористов до последней пяди», – сказал он. Если правительства европейских стран и стран Персидского залива передумают и захотят помочь сирийцам, им достаточно только прекратить поддерживать террористов и экстремистов в Сирии, добавил он. У него появились на это надежды в связи с тем, что за последние два года изменился весь мир, изменилась и ситуация в Сирии, и ситуация в США. Единственное, что осталось прежним, это то, что в Сирии по-прежнему остаются ИГ и «Ан-Нусра» (тоже запрещена в России), и прежним остался менталитет европейских чиновников, которые живут в прошлом.

Асад не считает, что ЕС или НАТО могут принять участие в восстановлении Сирии, поскольку это не могут делать те, кто Сирию разрушает, кто поддерживает сирийских террористов. По его словам, ЕС этим занимается самыми разными способами, под видом поддержки умеренной оппозиции, занимаясь гуманитарной деятельностью и т. д. На самом же деле они поддерживали ИГ и «Джебхат ан-Нусру» с самого начала. Поддержка суверенитета Сирии подразумевает полное прекращение поддержки террористов, подчеркнул он.

Операцию антиигиловской коалиции во главе с США он назвал «косметической», а саму коалицию – иллюзорной, поскольку за время ее существования ИГ только расширило зону под своим контролем. Также он напомнил, что военная операция коалиции является нелегитимной, поскольку проводится без разрешения или хотя бы согласования с законным сирийским правительством. Асад считает, что ему не за что быть благодарным коалиции.

В объявленном ранее режиме прекращения огня есть нарушения, он это подтвердил и назвал естественным для любых перемирий, но в целом, по его оценке, режим сохраняется. Переговоры в Астане он назвал только одной из инициатив по организации диалога, судить об их значимости еще рано, предупредил он. По его мнению, эти встречи в Астане продолжатся.

На вопрос, совершал ли он ошибки, Асад ответил, что он человек, значит, он ошибался. Если он правильно понял вопрос интервьюеров, то что касается всего кризиса, то решение воевать с террористами, по его убеждению, было правильным, решение реагировать на любые политические предложения по урегулированию было правильным, решение поддерживать любой план примирения сирийцев было правильным. Война, по его мнению, была неизбежной с учетом намерений таких стран, как Саудовская Аравия, Катар, Турция, Франция, Великобритания и США, дестабилизировать обстановку в Сирии. «Это не значит, что у нас было множество недостатков до войны», добавил он, но война была результатом попыток вмешательства извне, так что избежать ее было нельзя.

На вопрос, допустимы ли любые средства в войне с террором, президент ответил, что это зависит от того, что подразумевается под «любыми средствами». Он напомнил, что защита сирийского народа – это долг правительства и армии, и это не мнение, а долг по закону, в этом смысле допустимы любые методы для защиты сирийского народа.

На вопрос, согласен ли Асад, что преступления против человечности в Сирии должны расследоваться международным судом в Гааге, он ответил, что всем известно, что институты ООН не беспристрастны, а политизированы, так как находятся под влиянием США, Франции и Великобритании, что большинство из них не способствуют укреплению стабильности в мире или выявлению истины. Об их политизированности знают Китай и Россия, и поэтому они в последние годы столько раз воспользовались правом вето. На посту президента он выполняет свой долг, как и армия и правительство, и ему все равно, что скажут институты ООН: «Мы должны защитить нашу страну всеми средствами, и в этой ситуации нам наплевать на этот суд и на любые другие международные институты».