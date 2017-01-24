Меркель: Популизм и изоляционизм не решат мировые проблемы

Открытость, а не популизм, изоляционизм и поляризация общества является ответом на проблемы, связанные с глобализацией и всплеском цифровых технологий в мире, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Как передает Reuters, она сказала это, обращаясь к иерархам церкви в Вюрцбурге. И хотя некоторые сейчас мечтают о возвращении в маленький мир, изоляция не является правильным решением, сказала она.

Меркель не исключает, что сейчас, через четверть века после воссоединения Германии и после окончания холодной войны, новую историческую эпоху может сменить другая. Однако в этой ситуации попытки решать проблемы через популизм и поляризацию ни к чему не приведут, уверена она. «Мы должны показать, что мы привержены основным принципам нашего государства», – сказала канцлер.

Она не назвала имени нового президента США Дональда Трампа, но ее слова резко контрастировали с его обещаниями поставить Америку на первое место, вывести США из многосторонних торговых соглашений и построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов, отмечает Reuters.

О том, что избрание 45-го президента США положило конец миропорядку ХХ в., недавно заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предупредил, что мир при Трампе «вступит во времена турбулентности» и в этих условиях «нового глобального беспорядка» такое положение дел может иметь негативные последствия, «на кону стоит многое» (цитата по «Интерфаксу»). При этом руководитель МИДа заявил об интересе Берлина к поддержанию контактов с Белым домом и к укреплению равноправного партнерства.

В минувшую субботу Меркель заявила, что собирается искать компромиссы с администрацией Трампа там, где это возможно и выгодно обеим сторонам, прежде всего в торговле и в вопросе о расходах на оборону и на НАТО. В ноябре, сразу после выборов, канцлер говорила о готовности тесно сотрудничать с избранным президентом на основе общих ценностей, среди которых назвала свободу, главенство закона, демократию и уважение к человеческому достоинству, вне зависимости от расовых, гендерных, религиозных признаков, сексуальной ориентации и политических пристрастий.

Трамп, в свою очередь, назвал политику Меркель в отношении мигрантов «катастрофической ошибкой».