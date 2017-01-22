Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом прежнего миропорядка

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что с избранием Дональда Трампа президентом США миру предстоит сложное и непростое время. Об этом он написал в статье, опубликованной в воскресенье в издании Bild am Sonntag.

По его мнению, избрание 45-го президента США стало значимой вехой, которая положила конец миропорядку XX столетия. Глава МИД ФРГ предупреждает, что мир при Трампе «вступит во времена турбулентности», и в этих условиях «нового глобального беспорядка» такое положение дел может иметь негативные последствия, «на кону стоит многое» (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с тем Штайнмайер отметил, что собирается поддерживать контакты с администрацией президента США и отстаивать «нашу позицию, наши ценности и наши интересы». Он добавил, что Берлин заинтересован в укреплении равноправного партнерства с Вашингтоном.

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует искать компромиссы с администрацией Трампа. В первую очередь акцент будет сделан на военные расходы и торговое сотрудничество.