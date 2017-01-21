Песков: Путин встретится с Трампом в лучшем случае через несколько месяцев

Президент России Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, но она состоится нескоро, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он сказал это в интервью BBC в программе Hard Talk, которая выйдет в эфир 21 января вечером. Чиновник предупредил, что готовить такую встречу придется долго. «Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», - заметил он.

Песков объяснил, что Трамп как президент США прежде всего «обеспокоен американскими делами», поэтому встреча не будет скорой. «Это как наш президент, если вы спросите меня, что он будет делать завтра, после инаугурации, он будет обеспокоен российскими делами, потому что они - приоритет для президента Путина», - добавил он. Пресс-секретарь президента не сомневается, что Путин к такой встрече готов.

По словам Пескова, сейчас нет никаких «намеков по поводу места или времени» возможной встречи в верхах. Он не исключил, что это может обсуждаться во время телефонного разговора между двумя лидерами. «Мы надеемся, что президент Путин позвонит президенту Трампу после инаугурации, как только он будет доступен, и поздравит его, это протокольный момент, это поздравление должно быть сделано. Мы надеемся, что это будет сделано в ходе телефонного разговора. И потом мы будем ожидать, что они обменяются их взглядами на возможность встречи», - подчеркнул Песков.