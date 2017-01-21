Вице-канцлер Германии рассказал, что ему напомнила речь Трампа

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль услышал в инаугурационной речи Дональда Трампа «громкие националистические нотки». Как пишет Guardian, он поделился впечатлениями с телеканалом ZDF, и это стало первой реакцией официального Берлина на заявления нового президента США. По мнению Габриэля, Германии следует приготовиться к трудностям.

Если Трамп выполнит свое обещание и начнет торговую войну с Китаем, то Германии нужно будет выработать новую экономическую стратегию в отношении Азии, предупредил Габриэль. Он отметил, что президент США говорил «крайне серьезно», что, по его мнению, означает, что он намерен выполнить свои обещания. Германии нужно объединиться со всей Европой, чтобы отстоять свои интересы, сказал он.

По мнению Габриэля, победа Трампа на выборах стала результатом «плохой радикализации» избирателей, передает «Интерфакс». Вице-канцлер признался, что даже удивлен, что американский лидер не назвал парламент «говорильней» (Quasselbude) - этот термин использовал Гитлер перед приходом к власти, когда пытался дискредитировать политическое устройство в Веймарской республике в 1920-е гг., напоминает агентство.

Позднее канцлер Ангела Меркель заявила, что попытается достичь компромисса с администрацией Трампа по торговым вопросам и по расходам на оборону и постарается сохранить отношения США и ФРГ, которые так важны. Reuters отмечает, что ее слова звучали более примирительно после мрачных заявления Габриэля. По оценке Меркель, Трамп «четко высказал свои убеждения» в инаугурационной речи. В связи с этим она может сказать следующее.

«Во-первых, я твердо убеждена, что для всех нас лучше сотрудничать по установленным правилам, на основании общих ценностей и совместно действовать в международной экономической системе, международной торговой системе и вносить наш вклад в военные союзы», - сказала она. Во-вторых, она считает, что трансатлантические отношения не станут менее важными в ближайшие годы, чем они были до сих пор, и Меркель обещает принять для этого меры. «Даже если у нас разные мнения, компромиссы и общие решения лучше искать, если обмениваться идеями в атмосфере уважения», - сказала Меркель.

Источники Reuters в правительстве Германии сообщили, что Меркель работает над выбором даты встречи с Трампом, встреча должна состояться этой весной.

Ранее Трамп раскритиковал Меркель за политику по приему мигрантов, которую он назвал катастрофической. Также он упрекал Германию в недостаточном финансировании оборонных статей бюджета, впрочем, за это досталось всем странам НАТО. Трамп предупреждал, что США могут отказаться от обязательств защищать союзников по НАТО, если те не будут достаточно тратить на оборону. Берлин на этой неделе заявил, что доведет расходы на оборону до 2% ВВП, как это предполагают условия НАТО.

Во время церемонии инаугурации в Берлине прошла акция протеста у Бранденбургских ворот.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен стала одной из первых политиков, кто отреагировал на результаты выборов в США 9 ноября утром. Она сказала тогда телеканалу ARD, что результаты выборов стали для нее «огромным шоком». «Думаю, Трамп знает, что это было голосование не за него, а, скорее, против Вашингтона, против истеблишмента», - добавила она. Канцлер Ангела Меркель стала последним мировым лидером, с которым Барак Обама поговорил по телефону в должности президента США. Он поблагодарил ее за восемь лет сотрудничества и поддержки, и они сошлись во мнении о важности двусторонних отношений для сохранения стабильности в мире и сохранения западных ценностей. Отношения с США могут стать горячей темой перед выборами в Германии, отмечает Reuters.

32% жителей ФРГ считают нового президента США «непредсказуемым», более 27% - «опасным» и почти 20% - «безответственным». Как сообщает the Local, это показал последний опрос, проведенный группой Civey среди 3000 человек. Среди сторонников «зеленых» и социал-демократов опасным Трампа считают около 40%, сторонники Меркель и блока ХДС/ХСС чаще называют его «непредсказуемым» (42%). 11% респондентов вежливо назвали Трампа «прямолинейным», и 5,2% считают, что его приход к власти «освежает».

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