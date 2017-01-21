Международная жизнь

Вице-канцлер Германии рассказал, что ему напомнила речь Трампа

Зигмар Габриэль призвал Германию сплотиться с Европой и готовиться к трудным временам
Акция против избрания Дональда Трампа в Германии
Акция против избрания Дональда Трампа в Германии
Markus Schreiber / AP

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль услышал в инаугурационной речи Дональда Трампа «громкие националистические нотки». Как пишет Guardian, он поделился впечатлениями с телеканалом ZDF, и это стало первой реакцией официального Берлина на заявления нового президента США. По мнению Габриэля, Германии следует приготовиться к трудностям.

«Покупай американское, нанимай американцев»
Лозунги инаугурационной речи Дональда Трампа

Если Трамп выполнит свое обещание и начнет торговую войну с Китаем, то Германии нужно будет выработать новую экономическую стратегию в отношении Азии, предупредил Габриэль. Он отметил, что президент США говорил «крайне серьезно», что, по его мнению, означает, что он намерен выполнить свои обещания. Германии нужно объединиться со всей Европой, чтобы отстоять свои интересы, сказал он.

По мнению Габриэля, победа Трампа на выборах стала результатом «плохой радикализации» избирателей, передает «Интерфакс». Вице-канцлер признался, что даже удивлен, что американский лидер не назвал парламент «говорильней» (Quasselbude) - этот термин использовал Гитлер перед приходом к власти, когда пытался дискредитировать политическое устройство в Веймарской республике в 1920-е гг., напоминает агентство.

Позднее канцлер Ангела Меркель заявила, что попытается достичь компромисса с администрацией Трампа по торговым вопросам и по расходам на оборону и постарается сохранить отношения США и ФРГ, которые так важны. Reuters отмечает, что ее слова звучали более примирительно после мрачных заявления Габриэля. По оценке Меркель, Трамп «четко высказал свои убеждения» в инаугурационной речи. В связи с этим она может сказать следующее.

«Во-первых, я твердо убеждена, что для всех нас лучше сотрудничать по установленным правилам, на основании общих ценностей и совместно действовать в международной экономической системе, международной торговой системе и вносить наш вклад в военные союзы», - сказала она. Во-вторых, она считает, что трансатлантические отношения не станут менее важными в ближайшие годы, чем они были до сих пор, и Меркель обещает принять для этого меры. «Даже если у нас разные мнения, компромиссы и общие решения лучше искать, если обмениваться идеями в атмосфере уважения», - сказала Меркель.

Источники Reuters в правительстве Германии сообщили, что Меркель работает над выбором даты встречи с Трампом, встреча должна состояться этой весной.

Песков: Путин встретится с Трампом в лучшем случае через несколько месяцев

Ранее Трамп раскритиковал Меркель за политику по приему мигрантов, которую он назвал катастрофической. Также он упрекал Германию в недостаточном финансировании оборонных статей бюджета, впрочем, за это досталось всем странам НАТО. Трамп предупреждал, что США могут отказаться от обязательств защищать союзников по НАТО, если те не будут достаточно тратить на оборону. Берлин на этой неделе заявил, что доведет расходы на оборону до 2% ВВП, как это предполагают условия НАТО.

Во время церемонии инаугурации в Берлине прошла акция протеста у Бранденбургских ворот.

Уходящий президент США напоследок позвонил Меркель

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен стала одной из первых политиков, кто отреагировал на результаты выборов в США 9 ноября утром. Она сказала тогда телеканалу ARD, что результаты выборов стали для нее «огромным шоком». «Думаю, Трамп знает, что это было голосование не за него, а, скорее, против Вашингтона, против истеблишмента», - добавила она. Канцлер Ангела Меркель стала последним мировым лидером, с которым Барак Обама поговорил по телефону в должности президента США. Он поблагодарил ее за восемь лет сотрудничества и поддержки, и они сошлись во мнении о важности двусторонних отношений для сохранения стабильности в мире и сохранения западных ценностей. Отношения с США могут стать горячей темой перед выборами в Германии, отмечает Reuters.

Меркель рада, что в США завершилась едва переносимая конфронтация

32% жителей ФРГ считают нового президента США «непредсказуемым», более 27% - «опасным» и почти 20% - «безответственным». Как сообщает the Local, это показал последний опрос, проведенный группой Civey среди 3000 человек. Среди сторонников «зеленых» и социал-демократов опасным Трампа считают около 40%, сторонники Меркель и блока ХДС/ХСС чаще называют его «непредсказуемым» (42%). 11% респондентов вежливо назвали Трампа «прямолинейным», и 5,2% считают, что его приход к власти «освежает».

Участники Давоса - о Трампе

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Джек Ма, основатель Alibaba: «Между США и Китаем никогда не должно быть торговой войны. Думаю, мы должны дать избранному президенту Дональду Трампу немного времени. Он человек широких взглядов, и он слушает [других]»
World Economic Forum / Greg Beadle
Джек Ма, основатель Alibaba: «Между США и Китаем никогда не должно быть торговой войны. Думаю, мы должны дать избранному президенту Дональду Трампу немного времени. Он человек широких взглядов, и он слушает [других]»
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Игорь Шувалов, вице-премьер России: «Трамп - крупный бизнесмен, в бизнесе он привык побеждать, это у него в характере. Ему и в политике нужен будет результат. И если Трампу нужно добиться результата в политике, это невозможно будет без сотрудничества с большим политиком Владимиром Путиным»
World Economic Forum / Manuel Lopez
Игорь Шувалов, вице-премьер России: «Трамп - крупный бизнесмен, в бизнесе он привык побеждать, это у него в характере. Ему и в политике нужен будет результат. И если Трампу нужно добиться результата в политике, это невозможно будет без сотрудничества с большим политиком Владимиром Путиным»
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Джон Керри, госсекретарь при президенте Обаме: «Не думаю, что Трамп отменит мои достижения. Возьмите Иран. Могу поспорить, наши друзья и союзники соберутся – и Россия, Китай, Германия, Франция и Британия заявят: знаете что, это хорошая договоренность, и мы собираемся ее сохранить. А себе мы нанесем огромный урон. &lt;…&gt; Не стоит винить торговлю в потере рабочих мест: 85% из них потеряно из-за технологий. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что новая администрация будет делать с искусственным интеллектом»
World Economic Forum / Greg Beadle
Джон Керри, госсекретарь при президенте Обаме: «Не думаю, что Трамп отменит мои достижения. Возьмите Иран. Могу поспорить, наши друзья и союзники соберутся – и Россия, Китай, Германия, Франция и Британия заявят: знаете что, это хорошая договоренность, и мы собираемся ее сохранить. А себе мы нанесем огромный урон. <…> Не стоит винить торговлю в потере рабочих мест: 85% из них потеряно из-за технологий. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что новая администрация будет делать с искусственным интеллектом»
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Шармин Обаид-Чиной, кинодокументалист, обладатель премии «Оскар»: «Мне кажется, сегодня мир более поляризован, чем когда-либо. Язык ненависти часто подавляет язык диалога и приятия [Обаид-Чиной использовала глагол, омонимичный фамилии президента США: The language of hate often trumps the language of dialogue and inclusiveness. – «Ведомости»]. Нужно громко и ясно высказываться, когда видишь что-то, с чем не согласен, что противоречит твоим базовым ценностям»
World Economic Forum / Valeriano Di Domenico
Шармин Обаид-Чиной, кинодокументалист, обладатель премии «Оскар»: «Мне кажется, сегодня мир более поляризован, чем когда-либо. Язык ненависти часто подавляет язык диалога и приятия [Обаид-Чиной использовала глагол, омонимичный фамилии президента США: The language of hate often trumps the language of dialogue and inclusiveness. – «Ведомости»]. Нужно громко и ясно высказываться, когда видишь что-то, с чем не согласен, что противоречит твоим базовым ценностям»
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Энтони Скарамуччи, советник Трампа, занявший пост директора управления по связям с общественными организациями и государственными ведомствами: «Если вам, парни, не нравится, как он [Трамп] что-то пишет в Twitter, то хочу вас успокоить: он суперотзывчивый человек». Скарамуччи сравнил политику Трампа с технологическими прорывами: «Как Стив Джобс, который взял телефон и превратил его в компьютер»
World Economic Forum / Greg Beadle
Энтони Скарамуччи, советник Трампа, занявший пост директора управления по связям с общественными организациями и государственными ведомствами: «Если вам, парни, не нравится, как он [Трамп] что-то пишет в Twitter, то хочу вас успокоить: он суперотзывчивый человек». Скарамуччи сравнил политику Трампа с технологическими прорывами: «Как Стив Джобс, который взял телефон и превратил его в компьютер»
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Форест Уитакер, артист и активист: «Надеюсь, он будет президентом, который в конце концов, будет представлять интересы всех людей. Я не испытываю оптимизма, учитывая некоторые его высказывания. Но мы должны сесть за стол переговоров и найти общий язык. Некоторые сомневаются, что мы будем двигаться в правильном направлении, но нужно попытаться. Если этого не произойдет, люди должны будут встать и заставить себя услышать»
World Economic Forum / Jakob Polacsek
Форест Уитакер, артист и активист: «Надеюсь, он будет президентом, который в конце концов, будет представлять интересы всех людей. Я не испытываю оптимизма, учитывая некоторые его высказывания. Но мы должны сесть за стол переговоров и найти общий язык. Некоторые сомневаются, что мы будем двигаться в правильном направлении, но нужно попытаться. Если этого не произойдет, люди должны будут встать и заставить себя услышать»
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Фред Кемп, президент Atlantic Council: «Он, без сомнения, президент иного сорта, он первый президент-популист, избранный в США со времен Эндрю Джексона, поэтому он будет по-другому и общаться, и действовать. Но если посмотреть на его команду в области национальной безопасности, это вполне традиционные специалисты, причем прекрасные. [Будущий министр обороны] генерал Джеймс Мэттис был верховным главнокомандующим ОВС НАТО, он верит в НАТО»
World Economic Forum / Valeriano Di Domenico
Фред Кемп, президент Atlantic Council: «Он, без сомнения, президент иного сорта, он первый президент-популист, избранный в США со времен Эндрю Джексона, поэтому он будет по-другому и общаться, и действовать. Но если посмотреть на его команду в области национальной безопасности, это вполне традиционные специалисты, причем прекрасные. [Будущий министр обороны] генерал Джеймс Мэттис был верховным главнокомандующим ОВС НАТО, он верит в НАТО»
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Джейми Оливер, повар, ресторатор, телеведущий: «Хочу посмотреть, как Дональд Трамп что-нибудь выращивает, что-нибудь готовит. Потому что если нет – я строю бункер»
World Economic Forum / Greg Beadle
Джейми Оливер, повар, ресторатор, телеведущий: «Хочу посмотреть, как Дональд Трамп что-нибудь выращивает, что-нибудь готовит. Потому что если нет – я строю бункер»
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