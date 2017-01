Вице-канцлер Германии рассказал, что ему напомнила речь Трампа

World Economic Forum / Valeriano Di Domenico

Шармин Обаид-Чиной, кинодокументалист, обладатель премии «Оскар»: «Мне кажется, сегодня мир более поляризован, чем когда-либо. Язык ненависти часто подавляет язык диалога и приятия [Обаид-Чиной использовала глагол, омонимичный фамилии президента США: The language of hate often trumps the language of dialogue and inclusiveness. – «Ведомости»]. Нужно громко и ясно высказываться, когда видишь что-то, с чем не согласен, что противоречит твоим базовым ценностям»

