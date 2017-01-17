Советник Трампа объяснил его слова об устаревании НАТО

Советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи объяснил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе значение слов Трампа об устаревании альянса НАТО. Распространенное накануне заявление Трампа вызвало удивленную и негативную реакцию в Европе.

Военный альянс НАТО, объяснил Скарамуччи в ходе панельной сессии «Перспективы для США», создавался в 1950-х гг. как противовес всемирному наступлению коммунизма, но с тех пор СССР давно распался на отдельные государства. Поэтому под «устареванием» НАТО Трамп понимает призыв не к роспуску Североатлантического альянса, а к его модернизации. По его словам, Трамп подходит к проблеме неэффективности современного НАТО как бизнесмен: «Почему бы нам не обсудить реорганизацию [НАТО] с партнерами, учитывая изменения со времен формирования альянса?» В том же контексте - как неисполнение бизнес-обязательств - Трамп воспринимает задолженности стран - членов НАТО по взносам и считает правильным «пойти к союзникам и спросить "Когда заплатите? ('Hey, pay up!')"», - сказал Скарамуччи.

По оценке советника избранного президента США, сейчас НАТО работает плохо, а скорее - не работает вообще, причем «все привыкли к этому статус-кво». Великие предприниматели же, часто к негодованию окружающих, разрушают этот статус-кво, «как Стив Джобс, превративший телефон в компьютер», считает Скарамуччи. «Он [Трамп] действует как бизнесмен: он смотрит, что работает и как это может работать лучше», - заявил он.

В экономической части выступления Скарамуччи заочно поспорил с тезисами председателя КНР Си Цзиньпина, выступившего ранее на ВЭФ. По его мнению, экономика США выдержит сильный доллар, в то время как дефляционный кризис может оказаться хуже экономических кризисов прошлого. «Два года назад я говорил, что дефляция - это "Звезда смерти" Дарта Вейдера для мировой экономики. Сейчас она стала в четыре раза больше», - заявил Скарамуччи.

Если же Китай попытается отомстить США за повышение импортных пошлин, это повредит его экономике «намного сильнее», чем экономике США, предупредил он. «Я верю, что США и новая администрация не хочет торговой войны. Мы хотим свободной и честной торговли», - сказал Скарамуччи.

Си Цзиньпин сегодня призвал весь мир отказаться от протекционизма, уподобив его попытке плыть против бурного потока глобализации. «Надо сказать "нет" протекционизму. Его можно сравнить с ситуацией, когда на улице идет дождь и дует ветер, а вы заперлись в помещении, но таким образом к вам внутрь также не попадет и свет и воздух. Никто не сможет выйти победителем в торговой войне», - сказал председатель КНР.

Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией в интервью газетам The Times и Bild, повторив свои заявления времен предвыборной кампании. «Я уже давно говорю, что у НАТО проблемы... Во-первых, альянс устарел, потому что был создан очень давно. Во-вторых, страны-члены не платят того, что должны... НАТО устарел, потому что не борется с терроризмом», – отметил Трамп. В этом же интервью он подверг критике иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель и намекнул на возможную сделку с Россией по санкциям.