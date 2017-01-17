Си Цзиньпин в Давосе: «Не нужно прятаться в порту каждый раз, когда сталкиваешься со штормом»

Многие из проблем, с которыми сегодня столкнулся мир, вызваны не глобализацией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на пленарном заседании на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Они обусловлены медленным ростом мировой экономики, неадекватной системой мирового руководства, неэффективными моделями. И не нужно сегодня пытаться достичь своих интересов за счет других. «Нужно развивать открытую мировую экономику. Не нужно прятаться в порту каждый раз, когда сталкиваешься со штормом, это никуда нас не приведет. Мы должны стремиться к развитию торговли и инвестиций, сказать нет протекционизму. В торговой войне победителей не будет», – заявил Си.

«Проводить политику протекционизма – все равно что запираться в темной комнате, – привел он еще один образный пример, – защитишься от ветра и дождя, но также лишишься света и воздуха». У Китая нет намерений развивать свою торговлю за счет девальвации юаня и тем более начиная валютную войну, заверил Си.

Избранный президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что намерен требовать от Китая изменения торговой политики и может объявить его «валютным манипулятором».