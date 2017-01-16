Китай шлет в Давос самую представительную делегацию в истории

В то время как многие лидеры западных стран, в предыдущие десятилетия приветствовавших глобализацию, под влиянием недовольства своих граждан стали как минимум более осторожны в вопросе о приносимых ею выгодах, руководители Китая намерены выступить в ее защиту. На Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который пройдет на этой неделе, приедет самая большая и представительная делегация политиков и бизнесменов из Китая. «Одна из основных тем на нынешнем форуме – как перестроить наши системы, чтобы улучшить международное сотрудничество. Возрастает ведущая роль Китая в этом вопросе, она основывается на отзывчивом и ответственном лидерстве, которое он недавно продемонстрировал в борьбе с изменением климата и способствуя региональной и мировой торговле и развитию», – рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ВЭФ Оливер Кэнн.

Во главе китайской делегации будет председатель страны Си Цзиньпин. До сих пор руководители КНР не посещали форум. Подготовка визита Си началась еще в мае 2016 г., сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников, принимавших в ней участие.