НАТО обеспокоили слова Трампа об устаревании альянса

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО представляет собой пережиток прошлого, вызвали обеспокоенность у членов альянса, сказал в понедельник министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Высказывания, сделанные в интервью избранным американским президентом, вызвали ошеломление в Брюсселе. И, как я полагаю, не только в Брюсселе», – сказал министр в понедельник после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией в последнем интервью газетам The Times и Bild, фактически продублировав заявления, которые делал в ходе предвыборной кампании. «Я уже давно говорю, что у НАТО проблемы... Во-первых, альянс устарел, потому что был создан очень давно. Во-вторых, страны-члены не платят того, что должны... НАТО устарел, потому что не борется с терроризмом», – отметил Трамп. В этом же интервью он подверг критике иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель и намекнул на возможную сделку с Россией по санкциям.

Однако самого скандального своего заявления – о том, что США «дважды подумают» о защите союзников по НАТО, если те не будут оплачивать свое участие в альянсе, – Трамп не повторил. В ноябре 2016 г. Трамп угрожал союзникам по альянсу прекратить поддержку, если они не увеличат отчисления в бюджет НАТО. После этого в Брюсселе заговорили о планах ЕС по увеличению расходов на оборону.