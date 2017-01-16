Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Наше «мы»: Древняя Русь за Трампа

Древняя Русь за Трампа

Какой лидер Америки нужен российским мужчинам
Алексей Левинсон

Мужчины России важнейшим событием прошедшего года назвали избрание Дональда Трампа президентом США (выборы нижней палаты нашего парламента, послание ему нашего президента они называли в 2,5 раза реже). Избрание уходящего президента Америки, помнится, не вызывало такого энтузиазма ни у наших жителей, ни у избранных ими депутатов. Не полюбился он нам. Пусть уходит, с ним уйдет и горькая шутка последних лет: «Россияне никогда не жили так плохо, как при Обаме».

Шутка хороша своей многоплановостью. В ней отразилась в том числе и злость россиян, особенно мужчин, на Америку: выбрали себе в президенты чернокожего, а теперь чуть не выбрали женщину. Эти люди более прочих рады тому, что Америкой будет править настоящий белый мужик. Именно с такой Америкой они хотели бы делить мир на две половины, быть ровней, при случае дружить, при случае и силой помериться.

Миф и надежда на того парня

Кое-кто из этих людей отродясь был советским, таким и оставался. Им идеи либеральной демократии были чужды всегда. Но самые яростные ее ненавистники выходят из тех, кто сам испытал искушение идеями свободы, надеждами на новую Россию, которая рука об руку с цивилизованным миром пойдет к нормальной жизни. Имевших такие надежды было много. Не забудем, у Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в свой час была поддержка в 80 с лишним процентов.

Новая Россия не получилась. Примерно четверть респондентов сохранили на нее надежды, но сейчас они запрятаны глубоко. А примерно треть – о ней теперь речь, – испытав неудачу, ушла под совсем другие знамена. Вместо новой России даешь Новороссию. Или Древнюю Русь. Или – чаще всего – родной Советский Союз. Но он немыслим без Америки как главного соперника, без холодной войны, без работы всех на оборону, то бишь на эту войну, и т. д. и т. д. Конечно, тем, кто ненавидит обольстивших его либералов и себя за то, что поддался обольщению – в дни ли защиты Белого дома, в дни ли стояния на Болотной, – нужен Трамп. Трамп, в котором они хотят видеть антилиберала и циника, ненавистника «понаехавших», отвернувшегося от Гейропы, но протянувшего руку нашему лидеру. Собственно, примерно таким же они видят этого лидера и его деятельность, которую среди мужчин поддерживают 83%. А те из них, кто интересуется мировыми трендами, с удовольствием отмечают, что волна фундаментализма заливает Венгрию и Польшу, плещет в Австрии и Италии, подступает во Франции и Британии. Такие люди любят силу, любят военное, они не прочь поговорить о третьей мировой. «Наше время пришло!» – потирают они руки и у нас, и по всему свету.

Президент наших надежд

Они не хотят вспоминать, что раз уже начиналось такое «их время». Тогда похожие чувства восхищения своими и ненависти к чужим обуяли полмира, тогда война многим казалась делом славным и достойным и не слишком трудным. Из общества исторгали где «нездоровых», где «врагов народа», в чести было здоровое и оптимистическое искусство, пелись радостные песни, шли массовые шествия и демонстрации.

Положим, тогда они не ведали, какой мировой драмой обернется «их время». Но теперь этого не знать нельзя.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»

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