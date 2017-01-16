Древняя Русь за Трампа

Мужчины России важнейшим событием прошедшего года назвали избрание Дональда Трампа президентом США (выборы нижней палаты нашего парламента, послание ему нашего президента они называли в 2,5 раза реже). Избрание уходящего президента Америки, помнится, не вызывало такого энтузиазма ни у наших жителей, ни у избранных ими депутатов. Не полюбился он нам. Пусть уходит, с ним уйдет и горькая шутка последних лет: «Россияне никогда не жили так плохо, как при Обаме».

Шутка хороша своей многоплановостью. В ней отразилась в том числе и злость россиян, особенно мужчин, на Америку: выбрали себе в президенты чернокожего, а теперь чуть не выбрали женщину. Эти люди более прочих рады тому, что Америкой будет править настоящий белый мужик. Именно с такой Америкой они хотели бы делить мир на две половины, быть ровней, при случае дружить, при случае и силой помериться.

Кое-кто из этих людей отродясь был советским, таким и оставался. Им идеи либеральной демократии были чужды всегда. Но самые яростные ее ненавистники выходят из тех, кто сам испытал искушение идеями свободы, надеждами на новую Россию, которая рука об руку с цивилизованным миром пойдет к нормальной жизни. Имевших такие надежды было много. Не забудем, у Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в свой час была поддержка в 80 с лишним процентов.

Новая Россия не получилась. Примерно четверть респондентов сохранили на нее надежды, но сейчас они запрятаны глубоко. А примерно треть – о ней теперь речь, – испытав неудачу, ушла под совсем другие знамена. Вместо новой России даешь Новороссию. Или Древнюю Русь. Или – чаще всего – родной Советский Союз. Но он немыслим без Америки как главного соперника, без холодной войны, без работы всех на оборону, то бишь на эту войну, и т. д. и т. д. Конечно, тем, кто ненавидит обольстивших его либералов и себя за то, что поддался обольщению – в дни ли защиты Белого дома, в дни ли стояния на Болотной, – нужен Трамп. Трамп, в котором они хотят видеть антилиберала и циника, ненавистника «понаехавших», отвернувшегося от Гейропы, но протянувшего руку нашему лидеру. Собственно, примерно таким же они видят этого лидера и его деятельность, которую среди мужчин поддерживают 83%. А те из них, кто интересуется мировыми трендами, с удовольствием отмечают, что волна фундаментализма заливает Венгрию и Польшу, плещет в Австрии и Италии, подступает во Франции и Британии. Такие люди любят силу, любят военное, они не прочь поговорить о третьей мировой. «Наше время пришло!» – потирают они руки и у нас, и по всему свету.

Они не хотят вспоминать, что раз уже начиналось такое «их время». Тогда похожие чувства восхищения своими и ненависти к чужим обуяли полмира, тогда война многим казалась делом славным и достойным и не слишком трудным. Из общества исторгали где «нездоровых», где «врагов народа», в чести было здоровое и оптимистическое искусство, пелись радостные песни, шли массовые шествия и демонстрации.

Положим, тогда они не ведали, какой мировой драмой обернется «их время». Но теперь этого не знать нельзя.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»