Трамп: Организация НАТО устарела

Избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. «Я уже давно говорю, что у (организации) НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад» цитирует ТАСС его интервью The Times и Bild.

Трамп также указал на несправедливость финансовых отношений внутри альянса. «Страны не платят больше то, что должны платить… Это несправедливо по отношению к США», - которые вынуждены защищать и этих союзников. Он указал, что «существуют только пять стран, которые платят то, что они должны. Пять. Это немного - из 22». В числе обязательных плательщиков Трамп назвал Великобританию.

Тем не менее, Трамп указал, что независимо от заявленных им проблем, для него организация «НАТО очень важна».

В ноябре 2016 г. Трамп угрожал союзникам по альянсу прекратить поддержку, если они существенно не увеличат отчисления в бюджет НАТО. После этого в Брюсселе заговорили об планах ЕС по увеличению расходов на оборону.