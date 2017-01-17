Си Цзиньпин: в экономике необходимо новое мышление

Нужно развивать сбалансированную, ответственную модель экономического роста, уделять внимание формированию социального капитала, обеспечению справедливости, предоставлять людям равный доступ к возможностям, заявил на пленарной сессии на Всемирном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин.

В экономике необходимо новое мышление, многосторонний подход, а не только думать о том, что использовать – фискальное или денежное стимулирование. Мировой экономический рост сейчас – самый медленный за семь лет, темпы роста торговли еще ниже. Необходимо развивать динамичную модель роста, основанную на инновациях. В экономике сейчас отсутствуют движущие силы, которые смогли бы обеспечить ее быстрый, устойчивый рост. Инновации как раз являются такими силами, считает Си. При этом идущая сейчас четвертая промышленная революция, в отличие от предыдущих, – имеет экспоненциальное, а не линейное развитие. Поэтому необходимо учитывать в том числе негативное влияние информационных технологий, автоматизации на уровень занятости, чтобы сглаживать отрицательные последствия, находить способы создавать новые рабочие места.

Также нужно учитывать такие факторы, как старение населения, изменение климата, добавил Си. Все страны, подписавшиеся под Парижским соглашением по климату, должные его выполнять, а не выходить из него, заявил он. Ранее избранный президент США Дональд Трамп высказывал отрицательное отношение к Парижскому соглашению, достичь которого удалось после того, как Си и президент США Барак Обама в 2015 г. договорились, что их страны присоединятся к нему.

Также нужно реформировать мировую систему управления, только это позволит обеспечить устойчивый и быстрый рост экономики, считает Си. Все страны – равные члены мирового сообщества, а развивающиеся страны, доля которых в мировой экономике сильно выросла за последние десятилетия, заслуживают большего представительства и голоса, в том числе в структуре МВФ, заявил китайский лидер.