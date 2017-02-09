В ДНР вышли на след заказчиков и исполнителей убийства Гиви

Следственные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вышли на след исполнителей убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщил журналистам в четверг, 9 февраля, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "терроризм". Также удалось выйти на след исполнителей и уже определено место, из которого был произведен выстрел», - приводит его слова «РИА Новости».

В среду, 8 февраля, Басурин говорил, что косвенные доказательства свидетельствуют о том, что убийство Гиви организовали украинские спецслужбы.

По словам источника «Интерфакса» в силовых структурах ДНР, заказчики убийства Гиви в настоящий момент находятся в Киеве. «Также вышли на след исполнителей - украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», - добавил он.

В Кремле убийство Михаила Толстых ранее назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе. «Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес России о возможной причастности [к убийству Гиви]. Об этом не может быть и речи», - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Толстых погиб в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка рано утром в среду. Для его убийства был использован реактивный огнемет «Шмель». В Донецке назвали происшедшее терактом.