Помощник министра внутренних дел Украины прокомментировал убийство Гиви

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк отверг утверждения, что убийство командира батальона ДНР «Сомали» организовала украинская сторона. В интервью РБК он назвал такие обвинения «детским садом». «А что им [в ДНР] еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять», — цитирует РБК.

Служба безопасности Украины сообщила, что должна проверить информацию о гибели командира Михаила Толстых (Гиви).

В самопровозглашенной ДНР заявили, то Гиви был убит ранним утром 8 февраля в Донецке. По предварительным данным оперативного командования, он погиб в рабочем кабинете в результате выстрела из огнемета «Шмель». Прокуратура ДНР возложила ответственность за его гибель на украинских диверсантов.