Прокуратура ДНР назвала убийства Гиви и Моторолы «звеньями одной цепи»

Теракт, в результате которого погиб командир батальона ополченцев «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) , организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Это «Интерфаксу» заявили в прокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики. Ранее оперативное командование ДНР заявило, что Гиви погиб в Донецке ранним утром в среду.

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова ("Моторолы") - звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы», - сказал представитель прокуратуры. Он добавил, что правоохранители ДНР «по горячим следам» вышли на предполагаемых исполнителей. «Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», - сказал собеседник агентства.

По факту возбуждено уголовное дело о теракте.

«В республике усилены меры безопасности. Жителям проявлять спокойствие»,- цитирует «Интерфакс» представителя минобороны ДНР. Он назвал случившееся «продолжением террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса».

Командир батальона ополченцев «Спарта» Арсен Павлов («Моторола») был убит 16 октября 2016 г. вечером в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте. В министерстве обороны ДНР обвинили в покушении украинских диверсантов. В ноябре было заявлено, что следствие задержало в Донецке шестерых активных участников украинской националистической организации «Misanthropic Division».