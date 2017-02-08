ДНР сообщила о гибели командира отряда «Сомали» Михаила Толстых – Гиви

В Донецке в результате теракта убит командир подразделения «Сомали» войск самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Толстых, известный по позывному «Гиви». Это «Донецкому агентству новостей» сообщили в оперативном командовании ДНР.

Толстых был убит 8 февраля в 6.12 утра. «Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса», - говорится в заявлении командования.

На месте теракта работает следственная группа.