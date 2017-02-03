Песков: надеемся, что у ДНР хватит боеприпасов

Реакция России на обстрел Донецка будет только политической и дипломатической, заверил он

Реакция Москвы на обстрел Донецка будет только дипломатической и политической, заверяют в Кремле. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на брифинге 3 февраля на вопрос «Ведомостей» о том, что предпринимает руководство России в связи с тем, что в ночь на пятницу Киевский район Донецка подвергся обстрелу из системы «Град» и произошло порядка 100 разрывов. Также на этом брифинге он прокомментировал публикацию РБК о том, что Россия, по сути, признала самопровозглашенные республики на востоке Украины.

«Россия может предпринимать [действия] только на политическом и дипломатическом фронте, что она и делает: работает контактная группа, работают помощники президента. Главная задача - убедить Киев отказаться от преступных авантюр, авантюр, способных подорвать мирный процесс»», - заявил Песков.

«Надеемся, что у них (сепаратистов Донбасса. - "Ведомости") хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины», - цитирует чиновника «Интерфакс». «Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов», - добавил он.

В ночь на пятницу Киевский район Донецка подвергся массированному обстрелу - по словам человека, близкого к руководству ДНР, на жилую застройку упало до ста снарядов реактивной системы залпового огня «Град», выпущенных украинской артиллерией. Кроме того, вечером в четверг в районе «Мотель» при въезде в Макеевку взорвался грузовик сил ДНР с минами - вероятно, от попадания снаряда. Украинская сторона, в свою очередь, обвинила ДНР в обстреле школы и стадиона в Авдеевке, жертвами которого стали несколько человек. Военно-гражданская администрация Донецкой области и представители непризнанной Донецкой народной республики обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов с использованием артиллерии. Украинская сторона обвиняет сепаратистов в применении реактивной и ствольной артиллерии, ДНР украинских военных - в массированном артобстреле города с применением систем «Град» и «Ураган». Обе стороны сообщают о жертвах.

Gleb Garanich / Reuters Четыре танка Т-64, припаркованные в жилом секторе Авдеевки, который контролируется правительственными войсками Украины, попали в отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 1 февраля. Ранее соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент ВВС Том Барридж. «В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается», — написал он 1/12 Валентин Спринчак/ТАСС ОБСЕ также отмечает серьезные нарушения режима прекращения огня в районе Авдеевки и Ясиноватой с обеих сторон, которые подтягивают к линии соприкосновения тяжелое вооружение. На фото: Киевский район Донецка 2/12 Gleb Garanich / Reuters Помимо танков с украинской стороны эксперты зафиксировали ракетные системы залпового огня БМ-21 в районе населенного пункта Нетайлово и близ райцентра Волноваха. На фото: военные в Авдеевке 3/12 Evgeniy Maloletka / AP Бронетехника, подведенная к линии фронта в зоне украинской военной операции в Донбассе, участия в боевых действиях не принимает и находится в оперативном резерве украинских войск на случай попытки противника прорвать оборону, сообщается на сайте министерства обороны Украины 4/12 РИА Новости 1 февраля министерство обороны Украины признало наступление в Донбассе. В Минске члены контактной группы по урегулированию на востоке Украины обсудили ситуацию – и по итогам переговоров было принято заявление, в котором члены группы призвали армию Украины и силы самопровозглашенных республик Донбасса к прекращению огня 5/12 Сергей Аверин / РИА Новости Спецмиссия ОБСЕ на Украине отметила резкое обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе в районе Авдеевки – Ясиноватой начиная с ночи с 27 на 28 января. На фото: разрушенный обстрелом дом в соседнем городе – Макеевке 6/12 Валентин Спринчак/ТАСС Находясь в Авдеевке более четырех часов, наблюдатели слышали 416 взрывов неопределенного происхождения в 2-5 км к востоко-юго-востоку, а также множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7/12 Alexander Ermochenko / Reuters Из-за обстрелов утром во вторник остались без электроснабжения три района Донецка и шахта имени Засядько. В ней были заблокированы 207 горняков. К середине дня 31 января их эвакуация была завершена, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителя МЧС 8/12 Игорь Маслов / РИА Новости Кремль 31 января выразил обеспокоенность обострением противостояния в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что агрессивные действия Украины подрывают минские договоренности и, возможно, являются отвлекающим маневром 9/12 Сергей Аверин / РИА Новости Накануне МИД Украины официально заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с «активизацией российско-террористических сил». По данным внешнеполитического ведомства, «за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы вдоль всей линии соприкосновения». На фото: жилой дом в Донецке 10/12 Михаил Пархоменко / РИА Новости Подразделения Вооруженных сил Украины вновь обстреляли Макеевку, повреждены газопровод и два домовладения, сообщили «Интерфаксу» в самопровозглашенной ДНР 31 января 11/12 Сергей Аверин / РИА Новости В Донецкой областной государственной администрации сообщили, что начали эвакуацию гражданского населения находящейся под контролем ВСУ части Авдеевки, однако большинство жителей не хотят уезжать 12/12

Специальная мониторинговая миссия ОСБЕ вечером 2 февраля подтвердила, что в центре Донецка слышны «входящие» и «исходящие» выстрелы. Замруководителя миссии Александр Хуг заявил наутро, что проверяет сообщения о многочисленных жертвах среди мирных жителей в результате ночного обстрела Авдеевки и Донецка. «Ночные попадания в центр Донецка и Авдеевки неприемлемы. СММ проверяет сообщения о многочисленных жертвах среди гражданских. Остановите огонь!» - говорится в его заявлении.

На пресс-конференции в Будапеште вечером в четверг Владимир Путин объяснил нынешнее обострение ситуации в Донбассе тем, что Киеву не хватает денег, которые приходится «вышибать» из-за рубежа, изображая жертву, цитировало «РИА Новости». По его оценке, власть Украины не готова к реализации минских соглашений и ищет любого повода отказаться от них. Однако президент России выразил надежду, что здравый смысл на Украине возобладает и ситуация в Донбассе не будет развиваться по худшему сценарию.

РБК 2 февраля сообщил, что обладатели паспортов ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц, если соглашаются фигурировать в российских документах как граждане Украины. Портал сослался на жителей этих территорий, источники в Госдуме и дипломатических кругах, официальное подтверждение авиакомпании S7 Airlines, зампреда народного совета ДНР Дениса Пушилина и журналистов. Также РБК провел собственный эксперимент по покупке билетов на поезд и самолет по паспорту ДНР. Портал считает это результатом неофициальных договоренностей Москвы с властями непризнанных республик, который был достигнут ради снижения социальной напряженности в Донбассе.

Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса, заявил Песков. «Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса», - объяснил чиновник. По его словам, действующие украинские паспорта у них приходят в негодность, а возможности получить другие документы у них нет. «Исходя из этих гуманитарных соображений такие ситуации действительно возможны, - цитирует Пескова "Интерфакс". - У этих граждан просто нет иного выхода, им необходимо гуманитарное содействие».