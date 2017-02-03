В ОБСЕ назвали неприемлемыми ночные обстрелы центров Донецка и Авдеевки

Специальная мониторинговая миссия ОСБЕ проверяет сообщения о многочисленных жертвах среди мирных жителей в результате ночного обстрела Авдеевки и Донецка. Как сообщает «Лигабизнесинформ», это заявил первый замруководителя мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг. «Ночные попадания в центр Донецка и Авдеевки неприемлемы. СММ проверяет сообщения о многочисленных жертвах среди гражданских. Остановите огонь!» - говорится в его заявлении.

Вечером 2 февраля Хуг подтвердил, что в центре Донецка слышны «входящие» и «исходящие» выстрелы. В штабе Антитеррористической операции опровергли сообщения о том, что ВСУ используют артиллерию для обстрелов Донецка. Военно-гражданская администрация Донецкой области и представители непризнанной Донецкой народной республики обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов с использованием артиллерии. Украинская сторона обвиняет сепаратистов в применении реактивной и ствольной артиллерии. ДНР украинских военных - в массированном артобстреле города с применением систем «Град» и «Ураган». Обе стороны сообщают о жертвах.

Украинская сторона обвинила ДНР в обстреле школы и стадиона в Авдеевке, жертвами которого стали несколько человек. Как объяснял глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, на стадионе находились палаточный городок и пункты обогрева, а в школе - пункт сбора гуманитарной помощи, напоминает Русская служба ВВС. Утром 3 февраля он сообщил, что в Авдеевке погибли двое, в том числе местная жительница, и еще трое были ранены, в том числе иностранный фотокорреспондент. Как передает УНИАН, Жебривский добавил, что после ночного обстрела Авдеевку проверяют полицейские патрули, они ищут пострадавших и разрушения.

Жебривский также сообщил, что 3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе перебитой линии электропередач возле Авдеевки и туда готовятся выехать бригады электромонтажников с обеих сторон, передает УНИАН. Данные в предыдущие дни аналогичные гарантии срывались.

Минобороны Украины и ОБСЕ ранее подтвердили присутствие в Авдеевке танков Т-64. Военное ведомство уточнило, что бронетехника в боевых действиях не участвует и находится в резерве на случай попытки противника прорвать оборону.

С начала обострения ситуации из Авдеевки были эвакуированы 200 человек, в том числе 95 детей, сообщает «Лигабизнесинформ», данные на утро 3 февраля. Ранее сообщалось, что ближайшие населенные пункты готовы принять до 9000 человек из Авдеевки, где из-за обстрелов трудности с электроснабжением, подачей тепла и воды.

По данным самопровозглашенной ДНР, при обстрелах Донецка погибли два человека, 13 получили ранения. «Это действительно похоже на артподготовку. Обстреливаются различные районы города. Применяются системы "Град" и "Ураган". Снаряды порой попадают и по близким к центру города жилым районам», - сказал «Интерфаксу» представитель министерства обороны ДНР.

«Этому варварскому налету нет никакого оправдания, своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 г. "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали», - заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС - «Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы, у нас нет другого определения тем людям, которые совершили эту ночную вылазку». Киев, по ее словам, не только «не берет на себя никакой ответственности за происходящее, но и без какого-либо зазрения совести бравирует действиями собственных вооруженных сил в Донбассе».

МИД России рассчитывает, что к 5 февраля стороны конфликта отведут от линии разграничения все виды вооружений, подпадающих под минские соглашения. Это на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постпред России Александр Лукашевич. «С обстрелом жилых районов давным-давно пора покончить. Угроза мирному населению должна быть устранена. Киев должен прекратить держать людей, проживающих вблизи линии соприкосновения, в заложниках», - говорится в его заявлении. По оценке Москвы, попытки наступления ВСУ под Авдеевкой и на других участках линии соприкосновения «еще раз подтвердили, что Киеву не нужен мир в Донбассе». Лукашевич отметил, что заявления Киева подтверждают, что украинская сторона и не скрывает наступательных действий. Он добавил, что «Киев продолжает использовать международные площадки для оправдания своей неспособности выполнять минские договоренности».

Проанализировав видеозаписи запусков с использованием систем РСЗО, спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, расследовательская группа Bellingcat сообщила, что использованные при обстрелах установки «Град» на территории ДНР находятся в 200 м от гипермаркета «Ашан» и менее чем в 500 м от школы и жилых домов, еще одна установка находится рядом с автотрассой и в 1 км от жилого квартала. Данные геолокации установок приводят Bellingcat к выводу, что стрелявшие намеренно подвергали риску жизни мирных жителей.