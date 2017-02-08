СБУ проверяет информацию о гибели Гиви

Служба безопасности Украины проверяет информацию о гибели в Донецке командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Как передает «Интерфакс», это телеканалу «112 Украина» сообщил советник руководителя спецслужбы Юрий Тандит. «Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей», - напомнил он. Если данная информация подтвердится, то это может означать, что люди, связанные с вооруженными формированиями Донбасса, «зачищаются определенными службами там, за линией соприкосновения, но это лишь предположение», добавил Тандит.

В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Гиви погиб утром в среду в Донецке в результате теракта. Прокуратура ДНР возложила ответственность за гибель командира на украинских диверсантов и пообещала скоро их задержать.

Неофициально сообщалось, что командир был убит при взрыве и пожаре в его рабочем кабинете.

По данным министерства обороны ДНР, Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в среду ранним утром в результате теракта в пригороде Донецка.