Гиви взорвали в рабочем кабинете – источники

Командир батальона «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Толстых (Гиви) погиб при взрыве в рабочем кабинете в Донецке. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах ДНР: «В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте». Он не исключил, что теракт мог быть организован Киевом в связи с «активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации».

«Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении», - сказал собеседник агентства.

Такую же информацию сообщил «В контакте» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и отметил, что это не проверено. «Якобы, взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. Предположительно - попадание снаряда РПО "Шмель"», - написал он.

Ранее в ДНР сообщили, что Гиви был убит в результате теракта в 6.12 утра в среду.