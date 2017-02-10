Сенат США утвердил противника Obamacare министром здравоохранения

Сенат США утвердил республиканца Томаса Прайса на пост министра здравоохранения США, сообщает Reuters. За его кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против — 47.

Прайс известен как последовательный критик реформы здравоохранения Обамы (Obamacare).

В первый же день в должности нового президента США Трамп подписал указ о приостановке выполнения реформы здравоохранения, Obamacare. Трамп заявлял, что намерен заменить Оbamacare на свою, более качественную и дешевую. «Obamacare – это проблема демократов, их неудачное детище», – заявил Трамп. Деталей собственной программы он не раскрыл.

Республиканцы в конгрессе США, хотевшие быстро отменить закон, столкнулись с серьезными сложностями. У них не получается найти замену ему, которая была бы лучше, дешевле и не лишила бы миллионы американцев доступа к медицинским услугам. Трамп недавно уже заявил, что закон будет отменен в следуюшем году.