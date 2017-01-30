Стахановская неделя Дональда Трампа

Если кто-то и надеялся, что, едва войдя в Овальный кабинет Белого дома, Дональд Трамп проникнется духом особой ответственности и откажется от радикальных предвыборных обещаний, то первая неделя его президентства эти надежды почти разрушила.

Список первых решений Трампа впечатляет. Среди самых нашумевших – подписание указа о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, подтверждение намерения построить стену на мексиканской границе, ограничение въезда в США для беженцев из ряда мусульманских стран (даже имеющих визу или вид на жительство) и объявление о начале пересмотра программы медицинского страхования (Obamacare).

Правда, эти свершения относятся либо к внутренним делам, либо к вопросам экономики и бизнеса, в которых Трамп считает себя большим знатоком. В международной политике он пока не так радикален, как можно было бы ожидать. С Владимиром Путиным, например, Трамп поговорил, но, вопреки активно распространявшимся в США накануне беседы слухам, ни об отмене, ни о смягчении антироссийских санкций не объявил. Без сенсаций завершились и телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом: если верить официальным сообщениям, президент США, от которого некоторые ждут чуть ли не развала НАТО, заверил собеседников в готовности всячески крепить трансатлантическую солидарность.

Конспирологи, наверное, разглядят в этом военную хитрость: мол, Трамп усыпляет бдительность оппонентов, а на самом деле сам спит и видит, как бы поскорее признать Крым российским, снять с Москвы санкции и переделить мир с Путиным на новых принципах. Но можно ведь предположить и обратное: его осторожность на внешних фронтах лишний раз доказывает, что жесткая предвыборная риторика – это одно, а практическая политика – совсем другое. И если в Америке Трамп настроен поступать так, как считает нужным, то в куда более сложных международных делах просто вынужден будет следовать существующим правилам.

Есть и еще одно объяснение. Новый президент пока ведет себя именно как бизнесмен. Возглавив корпорацию «США», он сразу пересмотрел те решения предыдущего руководства, в неправильности которых был твердо уверен. А для оценки действующих «контрактов» с Россией и Европой пока просто недостаточно информации. Но если Трамп в конце концов придет к выводу, что «бизнес-стратегия» требует признания Крыма или разгона НАТО, то, судя по первой неделе в Белом доме, от принятия соответствующих решений его вряд ли что-то удержит.