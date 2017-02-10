Песков рассказал о причине удара по турецким военным в Сирии

У Москвы и Анкары нет разногласий относительно причин инцидента в Сирии, в результате которого погибли турецкие военнослужащие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается причин (этого инцидента), причины его понятны. Здесь как такового спора нет (...). Ситуация очевидная: к сожалению, наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», - заявил Песков.

«Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место», - добавил он.

Песков на вопрос, была ли изначально причиной удара ошибка турецкой разведки, ответил, что «это несогласованность в предоставлении координат».

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что после инцидента начальники генеральных штабов России и Турции «экстренно приняли меры для совершенствования механизмов информационной координации при выполнении совместных операций».

Вчера в результате ошибочного авиаудара погибли трое турецких военнослужащих, 11 были ранены. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин сказал по телефону президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что причиной ошибки стала несогласованность координат целей для авиаударов.