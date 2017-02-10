Захарова: Дипломаты за границу за сыром не ездят

Официальный представитель МИДа Мария Захарова «реально не знала» о существовании мифа о том, что российские дипломаты привозят из-за границы санкционные товары. Как передает ТАСС, она призналась в этом в эфире «Нашего радио». «Это реально какие-то мифы... Я говорю про себя и тех коллег, с которыми я летаю... Честно говоря, это даже несолидно как-то», - сказала она.

Для поездок в загранкомандировки сама Захарова пользуется только дипломатическим паспортом, который хранится в отделе кадров МИДа. «Поэтому у нас в последние 5-7 лет абсолютно четкая, строгая установка, и я вас могу уверить, что никто по дипломатическим паспортам никуда за границу за сырами и другой "запрещенкой" не выезжает», - подчеркнула она. По ее словам, общегражданский загранпаспорт у нее появился сравнительно недавно. «Вы будете смеяться, но у меня нет Шенгена», - добавила она.