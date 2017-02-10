Кремль не подтвердил обсуждение СНВ-3 Путиным и Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что тема договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) поднималась в ходе телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

«Я не мог бы это подтвердить. Все, что мы считали необходимым сообщить по итогам телефонного разговора, мы сообщили, больше нам добавить нечего», - сказал Песков журналистам.

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на трех чиновников, что Трамп во время разговора с Путиным усомнился в необходимости продления договора СНВ-3, заключенного в 2010 г., при администрации Барака Обамы. По данным агентства, вопрос о продлении СНВ-3 поднял Путин. Трамп, спросив у помощников о содержании договора, назвал его одним из худших соглашений Обамы, и сказал, что оно выгодно скорее России, чем США. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался комментировать детали звонка. Однако Спайсер подчеркнул, что Трамп был в курсе о сути СНВ-3, а помощников просто спросил об их мнении.

Согласно договору СНВ-3 с 2018 г. Россия и США должны иметь в составе стратегических ядерных сил не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках и не более 1550 боезарядов на них.

Администрация президента Трампа выясняет, каким образом в прессу попадает информация о содержании частных телефонных переговоров первого лица с иностранными лидерами, написала The Washington Post. «Мы изучаем ситуацию, и она нас очень беспокоит», - приводит издание слова Спайсера. Он выразил сожаление об утечках, отметив, что команда Трампа «пытается вести серьезные дела от имени страны».