Белый дом изучает механизм утечек о деятельности Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа выясняет, каким образом в прессу попадает информация о содержании частных телефонных переговоров первого лица с иностранными лидерами, пишет The Washington Post.

«Мы изучаем ситуацию, и она нас очень беспокоит», - приводит издание слова пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера. Он выразил сожаление об утечках, отметив, что команда Трампа «пытается вести серьезные дела от имени страны».

Издание напоминает опубликованную им ранее информацию о жестком диалоге Трампа с премьер-министром Австралии – «худшем за последнее время диалоге», а также о критике американского лидера в адрес президента Мексики.

Вчера же агентство Reuters сообщило со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американского чиновника о том, что Трамп в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал договор СНВ-3, заявив, что документ выгоден Москве, но не Вашингтону.