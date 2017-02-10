Трамп в беседе с Путиным раскритиковал договор СНВ-3

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в необходимости продления договора СНВ-3 от 2010 г., сообщает Reuters со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американского чиновника. В часовом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным от 28 января Трамп раскритиковал документ, предусматривающий сокращение с каждой стороны развернутых стратегических носителей до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Когда Путин спросил о перспективах продления договора, действительного до 2020 г., Трамп попросил о паузе, чтобы проконсультироваться со своими помощниками о содержании документа, после чего заявил, что это было одним из худших соглашений, заключенных администрацией экс-президента США Барака Обамы, и что оно выгодно скорее России, чем Соединенным Штатам.

В сообщениях о телефонной беседе Путина и Трампа пресс-служб Белого дома и Кремля не говорилось о том, что эта тема поднималась. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер и сейчас оставил вопрос без комментариев. По его словам, беседа президентов носила «частный характер» и больше к опубликованному пресс-релизу ему добавить нечего.

В ходе предвыборных дебатов Трамп указывал на то, что Россия «перехитрила» Вашингтон по СНВ-3. По его мнению, было несправедливо позволить Москве продолжить производить ядерные боеголовки, тогда как Вашингтон взял на себя обязательства этого не делать. Ранее Трамп заявлял о готовности рассмотреть вопрос о частичном снятии санкций с России в обмен на сокращение ядерных арсеналов.