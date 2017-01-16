Патрушев готов к полноформатным консультациям с администрацией Трампа

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о готовности «к возобновлению полноформатных консультаций с американскими партнерами» по линии своего ведомства в случае заинтересованности администрации избранного президента США Дональда Трампа. «Полагаю, что определенные возможности для конструктивного взаимодействия с США откроются в борьбе с терроризмом, в сфере информационной безопасности и по некоторым другим направлениям», – рассказал он в интервью «Российской газете».

Ранее Трамп заявил о возможности частичной отмены антироссийских санкций, если этот вопрос будет увязан с сокращением ядерного потенциала. Запад «ввел санкции в отношении России – давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», цитировал его в ночь на 16 января ТАСС . «Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но я думаю, что может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше», – выразил надежду избранный американский президент.

Секретарь российского Совбеза уточнил, что не питает иллюзий «относительно скорого ослабления мер стратегического сдерживания России», но «по крайней мере избранный президент США в своих выступлениях не называет Россию угрозой или злом. При действующем президенте США Бараке Обаме «число заходов кораблей нечерноморских государств НАТО в акваторию Черного моря возросло в 3 раза. Интенсивность полетов вдоль российских границ тактической и разведывательной авиации увеличилась почти вдвое, а самолетов дальнего радиолокационного обнаружения – в 9 раз», подчеркнул Патрушев.

Также, по словам Патрушева, в последнее время СБ фиксирует «значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил». Речь идет о хакерских атаках и попытках незаконного сбора информации. «Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют», – отметил он.