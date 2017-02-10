Губернатором Новгородской области может стать гендиректор АСИ Никитин – РБК

Новым губернатором Новгородской области может стать гендиректор АСИ Андрей Никитин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Нынешний глава региона Сергей Митин может быть отправлен в отставку в понедельник, 13 февраля.

Один из собеседников издания охарактеризовал Никитина как молодого, умного и со связями в Кремле, Белом доме, министерствах. По словам другого источника, Никитин на посту главы АСИ имеет очевидные успехи, а также знает региональную повестку, поскольку агентство традиционно составляет рейтинг инвестпривлекательности регионов.

Директор по коммуникациям АСИ Игорь Карачин сегодня заявил ТАСС, что информация о возможном назначении Никитина на пост губернатора Новгородской области является слухами.

«Это очевидные слухи. В понедельник, 13 февраля, у генерального директора АСИ Андрея Никитина запланированы внутренние совещания с сотрудниками агентства, одно из них связано с участием в Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 27-28 февраля», - сказал Карачин.

Агентство отмечает, что ранее в некоторых СМИ Новгородской области появилась информация о том, что 13 февраля губернатор региона Сергей Митин может покинуть пост, а его должность займет Никитин. Сам Митин, по данным местных СМИ, после отставки перейдет на работу в Минсельхоз.

Пресс-секретарь губернатора Новгородской области Елена Пилосова сообщила ТАСС, что 10 февраля - последний день отпуска главы региона, а в субботу он намерен посетить спортивный турнир в Великом Новгороде. «Работа областного правительства идет в штатном режиме, по поводу отставки официальных данных у нас нет», - сказала она.