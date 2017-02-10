Еврокомиссия обещает до лета ввести безвизовый режим с Украиной

Безвизовый режим будет предоставлен Украине до лета, сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Как передает «Интерфакс», он объявил это после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе, по словам чиновника, они обсуждали в том числе вопрос визовой либерализации.

О том, что ЕС может отменить визовый режим с Украиной в конце весны, а действие безвизового режима начнется летом, 3 февраля писала «Европейская правда» со ссылкой на источники в ЕК и Совете ЕС. «Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», — говорилось в публикации.

Для отмены виз для граждан Украины ЕС должен окончательно одобрить механизм заморозки безвизового режима с третьими странами.

Также Юнкер заявил, что второй транш финансовой помощи ЕС в объеме 600 млн евро может быть предоставлен Украине в ближайшие недели, как только правительство внесет в Верховную раду законопроект о моратории на экспорт леса. По оценке председателя ЕК, Украина проводит эффективные реформы и украинцы должны иметь возможность получить что-то взамен за их успехи. В частности, Еврокомиссия довольна теми усилиями, которые правительство предпринимает в вопросе разработки механизма отмены моратория на экспорт леса-кругляка и его принятия парламентом.

Юнкер добавил, что обсудил с Гройсманом ситуацию на востоке Украины.