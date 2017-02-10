Украина планирует боевые стрельбы около Крыма

Минобороны Украины в 2017 г. планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» вблизи границы с Крымом, сообщил представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк. Он не назвал дату стрельб, но уточнил, что они пройдут на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области.

Кроме того, украинские подразделения, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian — 2017 на полигоне «Шабла» в Болгарии, на которых также будут проводиться боевые стрельбы, добавил представитель минобороны.

25 ноября Росавиация сообщила, что в нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке запланировала проведение ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве России в районе полетной информации «Симферополь».

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины планировало учения, в том числе стрельбы, 1 и 2 декабря «исключительно в воздушном пространстве Украины».

Тогда российская сторона заявила, что будет сбивать украинские ракеты во время заявленных стрельб – в случае, если от них будет исходить опасность. Позже Киев скорректировал зону проведения воздушных стрельб.