Памфилова попросила у единороссов помощи в борьбе с административным ресурсом на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила «Единую Россию» о поддержке в предупреждении использования административного ресурса в ходе избирательных кампаний. Как передает агентство «Москва», она заявила это на встрече с членами думской фракции партии власти. «Очень нужна будет ваша помощь, я надеюсь, мы ее получим, чтобы иногда усмирять неоправданный тон некоторых администраторов, когда они пытаются применять административные ресурсы. Ваша поддержка будет очень нужна», - повторила она.

Вице-спикер палаты, секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов отметил, что для фракции «Единая Россия» важно проведение встречи с ЦИК перед началом избирательной кампании. «На самом деле тот формат, который вы предложили, формат пообщаться с политическими партиями - парламентскими, не парламентскими, буквально на старте избирательной кампании, у нас пройдет 10 сентября единый день голосования, это очень важно, и мы подготовились к этой встрече <...> Для нас важно, чтобы кампании, которые проходят в нашей стране, они прошли успешно с той позиции, что участие политических наших партий и участие наших граждан. И чтобы у нас и представительная власть, и исполнительная власть, которая сейчас избирается в регионах, она обладала тем уровнем поддержки, который не могут обеспечить наши люди, а вы будете обеспечивать равноправие всех политических партий», - сказал он.