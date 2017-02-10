В аэропорту «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать самолет мужчину

В столичном аэропорту «Домодедово» после конфликта с экипажем и угрозы взорвать самолет задержан мужчина 66 лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Сегодня в 13.05 при посадке в самолет рейсом Москва – Берлин у одного из пассажиров возник конфликт с членом экипажа, в ходе которого первый заявил, что взорвет бомбу», – уточнил представитель полиции.

По его словам, из-за угрозы взрыва пассажиров самолета эвакуировали, воздушное судно проверено кинологами.

«Каких-либо взрывчатых веществ на борту обнаружено не было, пассажиры вернулись на свои места и самолет проследовал по своему маршруту, а 66-летний виновник инцидента доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД для разбирательства», - уточнили в пресс-службе управления.