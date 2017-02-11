Пять безымянных ранее Курильских островов получили названия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о наименовании пяти безымянных ранее островов Курильской гряды. Островам присвоены имена военных и государственных деятелей.

Один из них назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко. Другой – в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове. Еще два получили имена генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко. Пятый назван в честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

Документ о наименовании островов Громыко, Фархутдинова, Деревянко, Гнечко и Щетининой опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.