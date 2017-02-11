Украина направила запросы в МИД и МВД России в связи с задержанием 47 украинцев

Министерство иностранных дел Украины направило запросы в связи с задержанием в России 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате.

«В адрес МИД России и следственного департамента МВД России направлены запросы о подтверждении информации о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и наличие адвоката», – говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Позднее в МВД Украины заявили, что задержанные украинцы стали жертвами торговцев людьми. «Нацполиция и МВД последовательно борются с организованными группами торговцев людьми. На территории России находятся сотни наших граждан, которые в разное время стали жертвами торговцев людьми... Россия представляет их не как жертв незаконного промысла, а именно как участников организованной преступной гриппы», – сказали в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что сотрудники Главного управления по контролю за наркотиками МВД России совместно с ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката «Химпром» с годовым оборотом более 2 млрд руб.