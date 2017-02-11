«Дождь» сообщил о задержании в Москве участников акции валютных ипотечников

Полиция задержала десять участников согласованной акции валютных ипотечников, сообщает телеканал «Дождь». В ней принимали участие более 100 человек.

«Сегодня у нас был санкционированный кольцевой пикет, который проходит по Садовому кольцу. У нас все разрешения на руках. И ни с того ни с сего подъехал автозак, погрузили десять человек, ничего не спросили и вот сейчас увезли в Басманное отделение», – сообщила каналу одна из участниц Юлия Ермакова.

«Акция согласована, все разрешения на руках, никаких правонарушений у нас не было», – подчеркнула она. По ее словам, задержанные пока остаются в отделении.